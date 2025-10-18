Марочко: силы РФ давят на ВСУ в Северске
02:00
ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Давление российских сил на подразделения Вооруженных сил Украины на севере Северска Донецкой Народной Республики позволит бойцам РФ наступать в городе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Давление наших войск на севере населенного пункта Северск продолжается. <…> Сейчас та тактика и стратегия, которые применяет наше командование в данном районе, в ближайшее время приведет к закреплению непосредственно в самом населенном пункте и продвижению в южном направлении", - сказал он.
В пятницу Марочко сообщал ТАСС, что бойцы первой линии обороны ВСУ отступают из-под Северска ДНР из-за продвижения российской армии.