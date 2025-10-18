Расчет "Града" уничтожил 2 пункта БПЛА в районе Клебан-Быкского водохранилища

Противник был обнаружен в ходе разведки с беспилотников

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Юг" уничтожил два пункта управления беспилотниками противника в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"C применением беспилотных летательных аппаратов разведчики выявили на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища два пункта управления БПЛА ВСУ. По установленным координатам расчетом РСЗО "Град" был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами, которые, по данным объективного контроля, достигли цели", - говорится в сообщении.

