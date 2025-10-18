Группировка "Север" за сутки уничтожила до 230 солдат ВСУ

Противник также потерял танк, боевую бронированную машину и 13 автомобилей

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск уничтожили порядка 230 украинских боевиков и 2 склада боеприпасов противника за минувшие сутки. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.

"За сутки ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 13 автомобилей. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов противника", - сказал он.

Кроме того, бойцы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Павловка, Варачино и Кондратовка Сумской области. Помимо этого, было нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад в районах Волчанска и Графского на харьковском направлении.