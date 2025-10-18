ВСУ потеряли за сутки до 215 военных от действий группировки "Юг"

Силы РФ также уничтожили четыре орудия и склад боеприпасов, сообщил старший офицер пресс-центра группы войск Евгений Третьяков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий Южной группировки войск составили до 215 военных, 4 орудия и склад боеприпасов. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

"Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro, четыре орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сказал Третьяков.

По его данным, благодаря умелым тактическим действиям подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В течение суток нанесли поражение подразделениям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны Украины в районах Дроновки, Звановки, Степановки, Иванополья, Берестока и Константиновки.