ВСУ потеряли за сутки свыше 230 военных от действий группировки "Запад"

Также силы РФ уничтожили 38 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink и 8 полевых складов боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группы войск Иван Бигма

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Запад" составили свыше 230 военных, 38 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink и 8 полевых складов боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронетранспортер M113 производства США, 18 автомобилей, 7 минометов и 7 роботехнических комплексов. Вскрыты и уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы, 38 пунктов управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink и 8 полевых складов боеприпасов противника", - сказал Бигма.

Кроме того, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе управляемая авиабомба, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 тяжелых квадрокоптера ВСУ.

По данным Бигмы, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и техники двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады национальной гвардии Украины в районах Дробышево, Садового, Куриловки, Новоселовки и Купянска.