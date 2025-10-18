Расчет "Молнии" преодолел ПВО противника и уничтожил солдат ВСУ

Простота и мобильность этого БПЛА дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику, отметили в Минобороны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчет беспилотника "Молния" преодолел систему противовоздушной обороны ВСУ и уничтожил скопление пехоты противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз в ходе воздушной разведки было обнаружено крупное скопление военнослужащих ВСУ, препятствовавшее продвижению российских штурмовых подразделений. Получив координаты, один из расчетов оперативно развернул БПЛА "Молния", оснастил его фугасной боевой частью и навел на цель. Ударный беспилотник, преодолев воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника, успешно поразил скопление живой силы подразделения националистов в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что простота и мобильность БПЛА "Молния" дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику.