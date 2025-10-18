ВС РФ уничтожили солдат ВСУ при оборудовании позиций в Запорожской области

В результате точных попаданий уничтожена живая сила противника, находившаяся в окопах и укрытиях

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили солдат противника во время оборудования позиций в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Восток" обнаружили позиции противника в Запорожской области, после чего в этот район были отправлены квадрокоптеры со сбросами боеприпасов. В результате точных попаданий уничтожена живая сила ВСУ, находившаяся в окопах и укрытиях. Действия беспилотников группировки войск "Восток" сорвали завершение инженерного оборудования позиций и попытку противника закрепиться на данном участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после нескольких прямых попаданий по укрытиям противник оставил укрепления.