Бойцы группировки "Центр" уничтожили инфраструктуру для применения БПЛА ВСУ

Противник лишился трех пунктов управления БПЛА, четырех тяжелых гексакоптеров "Баба-яга" и трех антенн связи

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили инфраструктуру для использования беспилотников противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" по уничтожению инфраструктуры ВСУ, выстроенной для применения беспилотников на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Минобороны также видно поражение трех пунктов временной дислокации ВСУ, четырех тяжелых гексакоптеров R-18 ("Баба-яга") и трех антенн связи.