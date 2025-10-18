Марочко: ВС РФ нарастили давление у Константиновки

Российские бойцы обескровливают группировку ВСУ, подчеркнул военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Российские бойцы усилили давление на группировку ВСУ, дислоцированную юго-западнее Константиновки Донецкой Народной Республики, активные удары сил РФ обескровливают группировку украинских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Говоря о Константиновке, хотелось бы отметить, что наши военнослужащие усилили давление юго-западнее данного населенного пункта. Сейчас идут уже активные огневые поражения по населенным пунктам Долгая Балка, Бересток, Степановка, что, естественно, будет обескровливать украинскую группировку", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что солдаты РФ планомерно выдавливают группировку ВСУ на юге Константиновки. "С восточной части, а именно с направления населенного пункта Предтечино, идут активные удары по оборонительным линиям украинских боевиков. И сейчас здесь идут очень жесткие бои, поскольку украинское командование Константиновку тоже ставит в приоритетные задачи и делает из нее очередную "фортецю", - сообщил Марочко.

Во вторник Марочко сказал ТАСС, что российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки. По его словам, командование ВСУ вывело офицерский состав из города, поскольку российские бойцы продвигаются в его восточной части.