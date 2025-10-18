ТАСС: в бригаде ВСУ новобранцев направляют на передовую сразу после учебки

Украинское командование не жалеет личный состав, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) направляет новобранцев на передовые позиции в первый же день после учебки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении ожесточенное сопротивление оказывают подразделения 57-й ОМПБр ВСУ. Командование бригады не жалеет личный состав, особенно только что прибывший из учебки. В первый же день они отправляются на передовые позиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что бригаде не хватает дронов, а командование не эвакуирует с передовых позиций раненых и контуженных. Также сообщалось, что командование 57-й бригады ВСУ в Харьковской области издевалось над мобилизованными, неделями удерживая их в ямах и избивая.