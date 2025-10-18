Над регионами России уничтожили 41 украинский БПЛА

Из них 12 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России Черным морем 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 - над территорией Брянской области, по пять БПЛА - над территориями Калужской области и Республики Башкортостан, 3 - над территорией Московской области, по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей, по 1 - над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей, 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сказали там.