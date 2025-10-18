ВСУ потеряли четыре пункта управления БПЛА и миномет

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления (ПУ) БПЛА, живую силу и 120-мм миномет ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении в жилой застройке н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток был замечено перемещение военнослужащих противника и выявлены два пункта управления БПЛА ВСУ. Обнаруженные цели уничтожены операторами БПЛА Южной группировки войск", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении украинского ПУ БПЛА расчетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии в районе Иванополья. Еще один пункт управления беспилотниками и позиция 120-мм миномета противника были уничтожены ударными FPV-дронами группировки.