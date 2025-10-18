ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Боевую задачу выполнили операторы БПЛА Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили миномет М252, бронемашину "Новатор" и пункт временной дислокации (ПВД) противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторами БПЛА разведки 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен замаскированный 81-мм миномет М252 производства США. После обнаружения цели местоположение было передано расчету FPV-дронов. Двумя прямыми попаданиями ударных дронов миномет противника был полностью уничтожен на краматорско-дружковском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что бойцы дивизии также обнаружили ПВД и передали координаты расчету гаубицы Д-30, который уничтожил его.

Кроме того, на данном направлении силами 10-й отдельной бригады специального назначения была обнаружена и прямым попаданием ударного дрона уничтожена бронемашина "Новатор", которая направлялась к передовым позициям.

В военном ведомстве также рассказали о боевой работе 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки. "Операторами FPV-дронов в ходе выполнения задач по обеспечению контроля над "малым небом" над линией боевого соприкосновения прямым попаданием ударного дрона был уничтожен БПЛА R-18 ("Баба-яга") противника", - сообщили там. Также операторами группировки была уничтожена антенна управления дронами ВСУ.