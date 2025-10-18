Над регионами России уничтожили пять украинских БПЛА

Средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили порядка пяти украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 октября, в период с 08:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.