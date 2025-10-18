ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области

Удар по цели нанесли осколочно-фугасно-зажигательной авиационной бомбой

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВКС России нанесли очередной точнейший удар, применив УМПК-ПД с ОФЗАБ-500 (осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба - прим. ТАСС), по пункту временной дислокации 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области", - сообщил собеседник агентства.