ВС РФ поразили центр подготовки операторов дронов ГУР

Российские военные также нанесли удар по радиолокационной станции ПВО ВСУ, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов ГУР, радиолокационную станцию ПВО ВСУ, а также предприятия ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156 районах", - сообщили в военном ведомстве.