ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 565 боевиков

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 205 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 565 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 205 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 195, "Центр" - до 580, на направлении "Восток" - более 280 и "Днепр" - свыше 75 военнослужащих.