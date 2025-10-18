Дроны "Рубикона" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сумской области

Беспилотники также поразили живую силу и элементы связи противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра "Рубикон" ликвидировали пункты временной дислокации с живой силой и элементы связи украинских боевиков на сумском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Так, на кадрах видно, как операторы беспилотников поражают антенны связи, пункты временной дислокации личного состава, полевой пункт хранения боеприпасов и укрытия ВСУ в Сумской области.

Кроме того, были уничтожены автомобильная техника и наземный робототехнический комплекс противника.