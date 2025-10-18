Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Цели поразили в период с 10:00 до 13:00 мск

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотные летательные аппараты поразили в период с 10:00 мск до 13:00 мск.

"Средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказали там.