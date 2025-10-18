Дроны "Князь Вандал" уничтожили бронемашину HMMWV ВСУ в Сумской области

Цель поразили возле населенного пункта Иволжанское на Сумском направлении

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") Испытательного центра "Рубикон" уничтожили автомобильную технику противника на сумском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

"В лесном массиве близ н. п. Иволжанское на Сумском направлении были обнаружены двигавшиеся по лесной дороге автомобили ВСУ, одним из них был бронированный HMMWV Hummer американского производства. По обнаруженным автомобилям противника операторами FPV-дронов "КВН" центра "Рубикон" были нанесены точечные удары, в результате которых техника украинских националистов была уничтожена", - говорится в сообщении МО РФ.

