Балтфлот провел учения расчетов разведывательных БПЛА

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах "Суперкам", способных вести наблюдение в любое время суток

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Учения расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Суперкам" подразделения беспилотных летательных аппаратов Балтийского флота прошли на одном из полигонов в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты беспилотников "Суперкам" выполнили учебно-тренировочные полеты на высотах до 5 тыс. м. Специалисты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания сухопутных подразделений флота при выполнении ими боевых стрельб на полигоне", - говорится в сообщении.

Расчеты "Суперкамов" провели также мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области.

"Применение беспилотников при выполнении учебно-боевых задач позволяет значительно сократить время на получение информации о местности, расположении войск, увеличить точность ведения огня, что способствует успешному выполнению поставленных задач", - подчеркнули военные.

Беспилотные летательные аппараты "Суперкам" предназначены для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.