Над регионами России за два часа сбили 20 украинских БПЛА

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 7 дронов сбили над Курской областью, по 4 - над Ростовской и Брянской областями, по 2 БПЛА перехватили над Белгородской и Волгоградской областями, а также 1 - над территорией Тульской области.