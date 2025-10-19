Средства ПВО РФ за сутки сбили две авиабомбы и три снаряда HIMARS ВСУ
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 2 управляемые авиабомбы, 3 снаряда РСЗО HIMARS и 323 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 667 самолетов, 283 вертолета, 91 200 БПЛА, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 575 танков и других боевых бронированных машин, 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 349 единиц специальной военной автомобильной техники.