ТАСС: солдат ВСУ ограбил церковь в Полтавской области

В российских силовых структурах сообщили, что преступник пойман, в ходе обыска у него обнаружены граната и наркотические вещества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ совершил ограбление Свято-Вознесенской церкви в Полтавской области, при обыске у него обнаружены наркотические вещества. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Котельва вооруженный боевик проник в Свято-Вознесенскую церковь и украл оттуда 6,5 тысяч гривен пожертвований", - указал собеседник агентства.

По его данным, преступник пойман, в ходе обыска у него обнаружены граната и наркотические вещества.