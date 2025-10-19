Ефрейтор Кастараков сбил FPV-дрон из охотничьего ружья

Благодаря действиям военнослужащего удалось предотвратить угрозу для боевого расчета ВС РФ, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий Андрей Кастараков, защищая свое подразделение от воздушной атаки, сбил вражеский FPV-дрон из охотничьего ружья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон, оценив непосредственную угрозу для боевого расчета, отдал команду на укрытие личному составу, мгновенно заняв позицию, ефрейтор Кастараков из охотничьего ружья уничтожил вражеский дрон, предотвратив поражение расчета и орудия", - говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали о старшем сержанте Дмитрии Думнове. Экипаж его боевой машины выполнял задачу по эвакуации поврежденного танка и подвергся атаке дронов противника. "Дмитрий отдал приказ продолжать эвакуацию, а сам открыл огонь по приближающимся дронам противника. Точными выстрелами старший сержант Думнов уничтожил два вражеских БПЛА, предотвратив поражение эвакуационной техники и личного состава. После уничтожения дронов он оперативно организовал отправку группы с танком в безопасный район", - отметили в ведомстве.

Благодаря уверенному командованию и грамотным действиям Думнова поврежденная техника была своевременно эвакуирована, направлена на ремонт и в кратчайшие сроки вернулась в строй.