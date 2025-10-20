Связисты Северного флота отработали передачу информации в условиях радиопомех

Подвижной состав группы связи совершил марш в ходе мероприятия, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подразделения связи батальона управления смешанного авиакорпуса Северного флота провели учения по организации полевой связи в преддверии дня военного связиста. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В ходе мероприятия личный состав подвижной группы связи совершил марш в район проведения учений. Там связисты приступили к организации полевой связи.

"Военнослужащие провели маскировку полевого узла связи, а также организовали его охрану и оборону. После чего, связисты установили связь с пунктами управления морской авиации Северного флота. По защищенным каналам связи был осуществлен обмен данными целеуказания и полетной информацией с авиационными подразделениями смешанного авиационного корпуса Северного флота. Отработаны сценарии передачи информации в условиях создания радиоэлектронных помех условным противником", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, основной целью тренировки была проверка готовности связистов-североморцев к быстрому развертыванию и обеспечению устойчивого и скрытого управления авиационными частями в условиях быстро меняющейся тактической обстановки.

"Подобные учения позволяют поддерживать высокую боевую готовность специалистов связи, которые играют ключевую роль в обеспечении управления морской авиацией Северного флота", - подчеркнули там.