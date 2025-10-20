Группировка "Восток" уничтожила "Солнцепеком" опорный пункт ВСУ
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" нанес огневое поражение по выявленному опорному пункту противника в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что воздушная разведка доложила о нахождении на позиции огневых точек и живой силы ВСУ. В результате попадания опорный пункт был полностью уничтожен, инженерные сооружения разрушены, противник понес значительные потери живой силы.
В сообщении подчеркивается, что боевая работа расчета "Солнцепек" ослабила оборону противника на этом участке и создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки.