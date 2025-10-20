Группировка "Днепр" уничтожила пункты дислокации ВСУ в Запорожской области

Задачу выполнили расчеты БПЛА, рассказали в Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Оператор разведывательного БПЛА Zala в ходе ночного полета обнаружил пункты временной дислокации противника, о чем было доложено на командный пункт. После доразведки целей было принято решение на их поражение с помощью барражирующего боеприпаса "Куб-1". После захода на цель беспилотник атаковал ее вертикальным пикированием. Оператор комплекса Zala зафиксировал точное попадание по заброшенным домам, где находился личный состав противника", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, расчеты всех типов БПЛА группировки войск "Днепр" без перерывов ведут воздушную разведку, отслеживают передвижения противника и вскрывают огневые средства, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение на цели ударных дронов.