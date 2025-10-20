РСЗО "Торнадо-Г" уничтожила опорный пункт ВСУ на константиновском направлении

Цели ВС РФ обнаружили при помощи беспилотников, отметили в Минобороны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" с удаления 15 км уничтожил опорный пункт ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики, используя беспилотные летательные аппараты, точно определили координаты опорного пункта и места скопления личного состава противника. Получив разведданные, артиллеристы оперативно заняли боевую позицию, произвели две серии залпов и с расстояния более 15 км разбили опорник с живой силой ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современная автоматическая система наведения "Торнадо-Г" помогла сократить время боевой работы, тем самым обезопасив личный состав.

"Мощный артиллерийский удар нанес значительный урон противнику в районе сосредоточения его сил, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений на данном направлении", - подчеркнули в Минобороны.