Связист получил медаль Жукова за спасение товарища от атаки FPV-дронов

Церемония награждения прошла на передовой, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский командир связной роты с позывным Твердый, защитивший сидящего на дереве товарища от атаки FPV-дронов, удостоился медали Жукова. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"С товарищем, позывной Седой, восстанавливали радиомост - он на дереве сидел, на высоте метров шесть, а я был под деревом. Была атака FPV-дронами противника. Пока дрон выбирал цель - меня или его, я взял автомат и отстрелил с него снаряд", - рассказал Твердый о подвиге.

В военном ведомстве подчеркнули, что церемония награждения Твердого и других отличившихся военнослужащих прошла на передовой и была приурочена к Дню военного связиста. В редкие минуты затишья между боями были вручены ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" двух степеней, после чего бойцы вернулись к выполнению боевых задач.

20 октября 1919 года в России были выделены специальные войска связи. В современной России в этот день отмечается день военного связиста. По случаю профессионального праздника в Минобороны сообщили, что связисты 25-й общевойсковой армии, 44-го армейского корпуса, 51-й гвардейской общевойсковой армии, 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса работают ежедневно, обеспечивая непрерывную и устойчивую передачу информации в любых метеорологических и оперативных условиях.

В ведомстве подчеркнули ключевую роль, которую связисты играют в современных боевых действиях. "Они понимают, что от работы, которую выполняют, во многом зависит успех боевых действий. Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - отметили в Минобороны.