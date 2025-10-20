Связисты "Центра" получили награды в свой профессиональный праздник

Военнослужащих наградили за успешное выполнение задач на красноармейском направлении СВО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военные связисты группировки войск "Центр" награждены государственными наградами по случаю 106-летия образования данного рода войск на одном из передовых командных пунктов на красноармейском направлении зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Торжественная церемония награждения военнослужащих войск связи группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в 106-ю годовщину со дня создания войск. Военные связисты группировки были удостоены наград за успешное выполнение боевых задач на красноармейском направлении специальной военной операции.

Мероприятие прошло на одном из передовых командных пунктов управления соединения", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что личный состав подразделения за мужество, отвагу и героизм был награжден медалями "За отвагу", Суворова, Жукова, а также ведомственными медалями "За боевые отличия" и ценными подарками. Представитель командования соединения поблагодарил личный состав за выполнение поставленных задач и выразил слова признательности от командования группировки.

После церемонии награждения личный состав убыл на выполнение очередных боевых и специальных задач.