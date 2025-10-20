В Ленинградской области к учениям привлекли более 200 связистов

Также было задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 200 связистов и свыше 30 единиц техники были задействованы в учениях в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

"В Ленинградской области в День военного связиста прошли учения с военнослужащими бригады связи Ленинградского военного округа. Всего в учении были задействованы более 200 военнослужащих-связистов и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений военные отработали развертывание радиомостов, восстановление поврежденной оптоволоконной линии связи, а также организовали ретрансляцию сигналов с помощью беспилотников.

В пресс-службе округа добавили, что учения проходили в условиях, приближенных к боевым, и под руководством опытных инструкторов, прошедших службу в зоне СВО.