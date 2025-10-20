ТАСС: на юг Волчанска переброшена бригада украинских пограничников "Гарт"

Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепление в этот район для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Командование перебросило на юг Волчанска и к Тихому в Харьковской области подразделения 1-го погранотряда (пого) Госпогранслужбы Украины - бригаду "Гарт". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ продолжает перебрасывать подкрепления на юг Волчанска и в район Тихого для удержания плацдарма на правом берегу реки Волчья. На направлении отмечена работа подразделений 1-го пого ГПСУ (бригада "Гарт")", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах отмечали, что ВСУ лишатся последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья с потерей Тихого. Поэтому командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль этот район.