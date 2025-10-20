ТАСС: военные ВСУ гибнут у Садков из-за болезней и отсутствия медикаментов

Часть опорных пунктов были оставлены украинскими солдатами без приказа из-за проблем с логистикой, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Случаи смертей военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты фиксируются в районе Садков Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Садков отмечаются случаи смертей военнослужащих 80-й бригады из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты. Ряд опорников были самовольно оставлены солдатами ВСУ без приказа из-за проблем с логистикой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за сутки на сумском направлении противник провел четыре контратаки: три в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады. В результате комплексного огневого поражения атаки отражены, противник с потерями отошел на исходные позиции.

Как сообщали ранее силовики, военнослужащие 80-й бригады продолжают пропадать без вести у Садков. Там уточняли, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии из-за высокого количества потерь.