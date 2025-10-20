Над регионами России за ночь сбили семь украинских БПЛА
04:13
обновлено 04:15
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, три БПЛА сбили над Республикой Крым, два - над Брянской областью и по одному БПЛА над Липецкой и Ульяновской областями.