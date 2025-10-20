Замкомбата Дроботов: ВС РФ выбили противника в Новопавловке, не покидая засад

Попавшие под атаки дронов украинские солдаты так и не поняли, что внутри села произошел стрелковый бой, добавил замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Часть украинского гарнизона была выбита российскими войсками, которые не покидали засады. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Все просто и банально. Смотрим, передвигается один военнослужащий ВСУ по своему маршруту. Не знаю, куда и зачем он шел. Наш боец, сидя в засаде, скажем так, быстренько передвинулся, застрелил его на кратчайшей дистанции, начал утаскивать в кусты, чтобы другие не заметили. Следом буквально идут еще двое. Они не видели, темное время было, сумерки. Мы сразу же направили туда дроны, чтобы они услышали дрон, засели, спрятались. Наш боец будет иметь время, чтобы тоже укрыться. Помогли наши ребята - дроноводы. Их запугали, отогнали. Самое главное, они не дали им [командованию ВСУ] сообщить, что был стрелковый бой. Так и работали какое-то время, не покидая засады", - рассказал замкомандира.

Военнослужащий подчеркнул, что попавшие под атаки дронов солдаты ВСУ так и не поняли, что внутри села произошел стрелковый бой, приняв гибель сослуживца также за атаку дрона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР. Как рассказал ТАСС Дроботов, освобождение позволило разрезать единую оборону ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации.