Замкомбата Дроботов: ВСУ пустили оборону Новопавловки на самотек

Это стало главной ошибкой противника, уверен замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли Новопавловку под Красноармейском из-за того, что пустили ее оборону на самотек. Как рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов, гарнизон ВСУ не планировал усиленную оборону населенного пункта.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Здесь видно было нежелание оборонять. Если бы они круглосуточно сидели, бдили, строчили бы во все стороны, просили подкрепления, вызывали бы авиацию, артиллерию, может быть, и не случился бы такой успех, или случился бы намного труднее. Спустили на самотек, вот это главная ошибка", - рассказал замкомандира

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР. Как рассказал ТАСС Дроботов, освобождение позволило разрезать единую оборону ВСУ на Красноармейско-Димитровской агломерации.