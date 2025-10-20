Боец Башкир: при охране вышек в ЛНР сбили более 200 дронов ВСУ за 1,5 года

Несмотря на регулярные атаки, удается обеспечивать бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования, сообщил старший группы обеспечения работы узла доступа и связи западной группировки войск

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Группа российских военных связистов при охране вышки связи в Луганской Народной Республике за полтора года нейтрализовала свыше 200 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший группы обеспечения работы узла доступа и связи западной группировки войск с позывным Башкир.

"Налеты дронов происходят практически ежедневно. Лично мною было сбито более 100 единиц беспилотных летательных. Последний случай - это налет трех дронов типа квадрокоптер - "Вампир", все три были сбиты, безусловно, были обезврежены. <...> За определенный период было сбито, если так считать, то моей группой было [нейтрализовано] более 200 [беспилотников]. Соответственно, это порядка за полтора года", - сказал военнослужащий, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Башкир отметил, что защищаемый объект является постоянной мишенью для атак противника. Расчет регулярно отражает налеты различных типов БПЛА, включая квадрокоптеры и ударные беспилотники самолетного типа. Несмотря на регулярные атаки, группе удается обеспечивать бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования и безопасность личного состава.