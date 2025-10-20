Бойцы Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Также ВС России ликвидировали три наземных транспортных робототехнических комплекса и блокпост противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили три наземных транспортных робототехнических комплекса (НТРК), бронированные транспортные средства, пункт управления БПЛА и блокпост ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ДНР на константиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск обнаружены и уничтожены три наземных транспортных робототехнических комплекса ВСУ. <…> Две единицы НТРК ВСУ были поражены с использованием ударных FPV-дронов Южной группировки войск в светлое время суток и один роботизированный комплекс был уничтожен в темное время суток", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что профессиональные и точные действия операторов БПЛА Южной группировки ограничили возможности ВСУ по снабжению своих подразделений на линии боевого соприкосновения.

Там также рассказали об уничтожении расчетами ударных FPV-дронов группировки бронетранспортера М113 и общевойскового бронеавтомобиля повышенной проходимости HMMWV производства США, пункта управления беспилотной авиацией и блокпоста ВСУ в жилой застройке населенного пункта Константиновка.