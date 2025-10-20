Связист "Востока" назвал битву за Угледар самым сложным периодом боевой работы

Приходилось работать под постоянными обстрелами противника и проходить много километров, отметил боец с позывным Восточный

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Освобождение Угледара в ДНР стало самым сложным периодом работы для связистов группировки войск "Восток", поскольку приходилось проходить много километров и работать под постоянными обстрелами противника. Об этом ТАСС заявил связист с позывным Восточный.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В 2023 году, когда мы наступали на город Угледар, первый штурм, когда штурмовали город, это было очень тяжело. Потому что он находится на возвышенности, а мы находимся внизу. И у противника был большой обзор. Каждая точка была под обстрелом. Но ничего, мы справились, мы пробежали, все восстановили. Прошли много километров под обстрелами", - сказал Восточный.

Боец отметил, что задачи по установке и восстановлению связи поступают часто. Исправное состояние аппаратуры связи очень важно, поскольку сейчас российская армия активно продвигается вперед, сказал он.

"Был прилет FPV-дрона, антенну разбило. Сломали антенну враги наши. Экстренно мы приехали, так как пропал военный интернет. Без военного интернета затруднена передача информации, радио могут глушить очень сильно, а военный интернет невозможно, потому что он работает через спутник. Мы приехали, восстановили связь, чтобы был всегда доклад", - рассказал военнослужащий об одной из последних задач.

Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста. Дата была введена указом президента РФ Владимира Путина от 21 мая 2006 года, до этого праздник отмечался как День войск связи ВС РФ. С 2022 года подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине. Опыт обеспечения связью в ходе СВО аккумулируется и внедряется в процесс подготовки и обучения военных связистов.