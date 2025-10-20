Реклама на ТАСС
Пушилин: ВС РФ прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ у Новопавловки

Противник там долго мог бы удерживать оборону, если бы не грамотные действия подразделений российских войск, отметил глава ДНР
06:25
обновлено 06:39

Глава ДНР Денис Пушилин

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска пробились через серьезную многоуровневую линию обороны Вооруженных сил Украины, включающую минные поля, противотанковые рвы и укрепления, в районе Новопавловки Донецкой Народной Республики на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин отметил, что на красноармейском направлении российские бойцы разорвали "достаточно серьезную линию обороны" в районе Новопавловки. Глава ДНР назвал ее многоуровневой - "это и минные поля, железобетонные укрепления", разветвленная сеть подземных ходов, противотанковые рвы. ВСУ там еще долго могли бы удерживать оборону, если бы не грамотные действия подразделений российских войск. 

