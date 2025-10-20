Пушилин заявил, что ВС РФ ведут тяжелые бои в Красноармейске

Российские войска продолжают продвижение вдоль линии железной дороги, отметил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска ведут тяжелые бои с Вооруженными силами Украины в Красноармейске Донецкой Народной Республики, продолжают продвижение вдоль линии железной дороги. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Также мы видим, что достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но тем не менее наши подразделения продолжают продвижение вдоль линии железнодорожного узла", - сказал Пушилин.