Пушилин заявил, что ВС РФ ведут тяжелые бои в Красноармейске
Редакция сайта ТАСС
06:26
обновлено 06:41
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска ведут тяжелые бои с Вооруженными силами Украины в Красноармейске Донецкой Народной Республики, продолжают продвижение вдоль линии железной дороги. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Также мы видим, что достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но тем не менее наши подразделения продолжают продвижение вдоль линии железнодорожного узла", - сказал Пушилин.