Пушилин: ВС РФ "перемалывают" ВСУ у Добропольского выступа
Редакция сайта ТАСС
06:26
обновлено 06:51
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские бойцы перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины в районе Добропольского выступа в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Мы видим, что свою роль продолжает играть [позиция], продолжается перемалывание противника в районе Добропольского выступа", - сказал глава региона.