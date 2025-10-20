Пушилин: ВС РФ "перемалывают" ВСУ у Добропольского выступа

Глава ДНР указал, что "свою роль продолжает играть позиция"

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские бойцы перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины в районе Добропольского выступа в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы видим, что свою роль продолжает играть [позиция], продолжается перемалывание противника в районе Добропольского выступа", - сказал глава региона.