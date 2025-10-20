Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ у Красного Лимана

В частности, военные закрепились на окраинах Ямполя, заявил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются в районе Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, в частности, закрепились на окраинах Ямполя, который пытаются всеми силами удержать Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Краснолиманское направление, ему тоже хотелось бы уделить внимание. Там тоже улучшение позиций в районе Красного Лимана, то есть в его окрестностях. Также мы видим, что противник изо всех сил старается удержаться в районе населенного пункта Ямполь. Наши подразделения закрепились и на окраинах самого Ямполя, в окрестностях. Продолжается продвижение", - сказал Пушилин.

Глава региона уточнил, что ВСУ всеми силами пытаются удержать Ямполь, так как после освобождения данного населенного пункта у ВСУ будут перерезаны все пути снабжения Красного Лимана.