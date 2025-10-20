Связист ВС РФ рассказал о сложностях при установке первой вышки в Угледаре

Военнослужащий отметил, что она обеспечила продвижение российских войск

МАРИУПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Установка первой вышки связи в освобождаемом российской армией Угледаре ДНР была трудоемким процессом, зато обеспечила дальнейшее продвижение войск РФ. Об этом рассказал ТАСС связист группировки войск "Восток" с позывным Восточный.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года.

"Военные связисты всегда работают с риском в связи с тем, что находятся на территории, где может быть обстрел FPV-дронов, обрушение зданий. Например, в Угледаре мы делали связь, залезли на крышу, начали устанавливать. Подул очень сильный ветер, и у нас начала падать антенна. Я проводил провод, а Док стоял и держал эту антенну. Его качало по-всякому, но все равно он ее удержал, мы ее поставили и укрепили. Был риск очень большой упасть, потому что здание было обрушенное. Если бы он не удержал, упала бы антенна и сломалась, остались бы без управления войска на этой территории", - сказал Восточный.

Он подчеркнул, что от точной и оперативной работы военных связистов зависят сотни и тысячи жизней российских бойцов.

"Если я не буду так работать, защищать свою родину, работать со своими товарищами, то без связи останутся очень много военнослужащих, которые могут попасть либо в плен, либо без вести пропасть. И мы работаем быстро, четко и организованно", - заявил связист.

Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста. Дата была введена указом президента РФ Владимира Путина от 21 мая 2006 года. До этого праздник отмечался как День войск связи ВС РФ. С 2022 года подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине. Опыт обеспечения связью в ходе СВО аккумулируется и внедряется в процесс подготовки и обучения военных связистов.