ВС РФ поразили объекты энергетики для ВПК Украины

Российская армия также ударила по местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах", - говорится в сообщении.