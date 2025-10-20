Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 510 человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 575 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 200 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 220, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - свыше 350 и "Днепр" - более 65 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Садки, Павловка, Варачино и Андреевка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск в Харьковской области. ВСУ потеряли пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), Куриловка, Петровка, Островское, Богуславка и Купянск в Харьковской области. Противник потерял танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Краматорск, Иванополье, Степановка и Константиновка в ДНР. Противник потерял три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка в ДНР и Новогригоровка в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Приволье, Алексеевка, Егоровка в Днепропетровской области и Долинка в Запорожской области. Противник потерял 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка в Херсонской области. Уничтожены девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.