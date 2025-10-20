ВС России уничтожили пункт дислокации и робототехнические комплексы ВСУ в ДНР

Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации живой силы и наземные робототехнические комплексы (НРТК) противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО операторами БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен пункт временной дислокации вместе с военнослужащими ВСУ. После обнаружения цели координаты были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий ПВД вместе с живой силой противника был уничтожен на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцами дивизии также был обнаружен НРТК ВСУ, который был уничтожен прямым попаданием ударного FPV-дрона.

В ведомстве также рассказали об уничтожении НРТК бойцами группировки в районе города Северск. "Операторы БПЛА Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили НРТК противника в районе н. п. Северск", - сообщили в Минобороны.