Расчет "Панциря" сбил более 60 воздушных целей за несколько дней

Вооружение способно за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" сбил более 60 целей в течение нескольких дней в зоне СВО. Об этом сказал начальник расчета с позывным Старый, его слова привели в Минобороны РФ.

"В армии службу прохожу уже 22 года, на боевой машине дежурю второй год. Боевой опыт получил в Брянской области. За несколько дней отразили несколько налетов БПЛА. Сбили более 60 целей", - рассказал он.

Отмечается, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.