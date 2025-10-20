Белоусов поздравил военных с освобождением Полтавки в Запорожской области

В Минобороны подчеркнули, что глава военного ведомства отметил несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением села Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что глава Минобороны направил поздравления командованию и личному составу 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады по случаю освобождения населенного пункта Полтавка.

Также в министерстве отметили, что Белоусов подчеркнул стойкость, высокий профессионализм и боевой дух военнослужащих. Он выразил благодарность за успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции и верность присяге, добавив, что уверен в их способности и впредь достойно выполнять поставленные задачи и защищать национальные интересы страны.